Его сгубил рак: умер автор романа «Престиж», писатель-фантаст Кристофер Прист

В возрасте 80 лет умер британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа «Престиж». Об этом сообщила его супруга Нина Аллан.

Писатель умер 2 февраля из-за онкологического заболевания. В 2023 году у него выявили мелкоклеточный рак, болезнь прогрессировала.

Кристофер Прист — автор романа о фокусниках «Престиж», по которому режиссер Кристофер Нолан снял одноименный фильм. За это произведение писатель получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка. Всего за свою карьеру Прист написал 18 романов. Наиболее известные из них: «Фуга для темнеющего острова», «Опрокинутый мир» и «Машина пространства».

Писатель был трижды женат. У него есть двое детей.

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