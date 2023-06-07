Смерть скрывали неделю: скончалась звезда сериала «Нюхач» Валентина Гришокина

Стало известно о смерти известной советской актрисы Валентины Гришокиной. Она скончалась в возрасте 78-и лет. Примечательно, что ее не стало еще 31 мая, однако печальные новости решили рассказать только через неделю. Их сообщила «Российская газета».

Отметим, что пока нет никакой информации о том, что послужило причиной ухода из жизни звезды кинематографа. В последние годы не поступало никаких сведений о ее болезнях, несмотря на то, что она была уже в довольно почтенном возрасте. К слову, практически до последнего Гришокина продолжала работать и соглашалась на участие в различных проектах. Так, последняя кинокартина с ее участием вышла в 2020 году.

За свою карьеру Валентина Павловна снялась в более 50-ти фильмах и сериалах. Наиболее известные роли у нее были в «Аты-баты, шли солдаты…», «Нюхаче», «Горчакове», «Нитях судьбы», «Штормовом предупреждении» и многих других. Кроме того, актриса также занималась дубляжом и выходила на театральную сцену.

Ранее стало известно о смерти актрисы Лилиты Озолиня. Она ушла из жизни в возрасте 75-ти лет. Кончина звезды кинематографа стала большим ударом для многих ее коллег. В том числе не может справиться с потерей и Станислав Садальский, который назвал почившую любовью всей жизни.