«Как же горько»: Станислав Садальский сообщил о смерти любимой женщины

В минувший понедельник, 5 июня, не стало советской и латышской актрисы Лилиты Озолиня. Она скончалась в возрасте 75-ти лет. Трагические новости сообщили сотрудники театра «Дайлес», в котором работала знаменитость. А сегодня эти печальные новости дошли до Станислава Садальского, который, как оказалось, был в нее влюблен.

Артист в личном блоге опубликовал пост, в котором заявил, что Лилита была одной из самых красивых женщин, и он до сих пор не верит в то, что она могла так скоро уйти из этого мира. «Частичка детства, любовь всей жизни, прекрасная лауреат госпремии СССР Лилита Озолиня! Покойся с миром, красавица. Буду помнить всегда», - скорбит Садальский в социальных сетях.

Отметим, что актриса известна своими ролями во многих проектах. В ее фильмографии числятся «Долгая дорога в дюнах», «Краткое наставление в любви», «Личная жизнь Деда Мороза», «Встретимся в метро», «Двойной капкан», «Он, она и дети», «Семья Зитаров», «Билет до Риги» и другие.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «След» Андрея Торхова. Он скончался в возрасте 67-и лет, однако точная причина неизвестна.