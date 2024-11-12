Смерть была мгновенной и безболезненной: почему умер вокалист Iron Maiden Пол Ди’Анно

Причиной смерти экс-вокалиста Iron Maiden Пола Ди’Анно стал разрыв оболочки сердца, что привело к остановке работы органа. Вокалист внезапно скончался 21 октября 2024 года в возрасте 66 лет.

Как отмечает Metro, Пол Эндрюс умер у себя дома в Солсбери, но установить причину медикам далось лишь через месяц.

«У него был разрыв оболочки вокруг сердца, и кровь попала внутрь из главной артерии аорты, что привело к остановке сердца», - рассказали изданию сестры музыканта Шерил и Мишель.

Они подчеркнули, что смерть Пола Ди’Анно была мгновенной и безболезненной.

Пол Эндрюс был известен под псевдонимом Пол Ди’Анно. с 1978 по 1981 год он был участником хэви-метал-группы Iron Maiden. После выступал сольно. В 2023 году он появился на сцене в инвалидной коляске.

Ранее умер двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников. Ему было 86 лет.