Смерть актера из «Улиц разбитых фонарей» Артемьева скрывали несколько дней

Актер Евгений Артемьев, сыгравший в фильмах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», умер в 68 лет. Об этом сообщили в Санкт-Петербургском государственном академическом драмтеатре имени В.Ф. Комиссаржевской.

Артемьева не стало 14 октября. Однако информация об этом появилась только сейчас. Коллектив театра, где он служил много лет, а с 2004 по 2015 годы был заведующим труппой, скорбит вместе с родными. Дату и время прощания объявят позже.

Артемьев родился 14 мая 1955 года, он окончил ЛГИТМиК. Он несколько лет работал в детском драмтеатре, потом пришел в театр Комиссаржевской. Коллеги вспоминают, что Артемьев «подкупал» работников «мягкой интеллигентной манерой», он «умел не обижать и не обижался», всегда старался войти в положение другого человека, демонстрировал трепетность, доброту и понимание, отметили в театре.

В августе сообщалось о смерти актрисы из сериала «Улицы разбитых фонарей» Беллы Ко. Ей было 54 года. Артистка скончалась в своей квартире в Москве. Причиной смерти названа онкология: женщина долго боролась с тяжелым заболеванием.