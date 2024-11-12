Певец SHAMAN разрыдался на концерте в Липецке: известна причина

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, посвятил сольный концерт в Липецке своему внезапно скончавшемуся пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому.

Ярослав вышел на сцену с гитарой. Исполнитель хита «Встанем» был одет в черную майку без рукавов и черные кожаные брюки. На поясе у него был повязан красный платок. При этом на руках артиста черным маркером были написаны инициалы покойного коллеги и друга «А К-З».

Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» SHAMAN не смог совладать с эмоциями и расплакался на сцене. Видеоролик с записью концерта опубликовал Telegram-канал StarHit.

Напомним, Антон Коробков-Земляский умер в ночь на 10 ноября. Медиаменеджер находился в дома, когда почувствовал себя плохо и стал задыхаться. Жена вызвала скорую помощь, однако спасти его не удалось. Антон два года был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022-го работал с Ярославом Дроновым. Похороны состоятся 13 ноября на Троекуровском кладбище.

Ранее стало известно, то умерший в возрасте 40 лет Коробков-Землянский «страдал сердечной патологией».