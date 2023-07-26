«Сложный период жизни»: шансонье Жека похоронил жену, которая покончила с собой в возрасте 37 лет
Шансонье Жека прокомментировал похороны жены, которая покончила с собой в возрасте 37 лет.
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Автор хита «Рюмка водки на столе», исполнитель Евгений Григорьев, известный как Жека, похоронил 37-летнюю жену Елизавету Крапивину, которая скончалась 21 июля в результате суицида. Он прокомментировал события этого дня.
Отпевание и похороны прошли в Москве. На церемонию приехали многие друзья и знакомые пары. В организации похорон участвовали дети Григорьева от первого брака. Музыканта сильно поддерживает 11-летняя дочь от Крапивиной.
«Мы проводили Лизу. Не буду писать о чувствах внутри. В этот сложный период жизни я обрел несколько откровений и открытий, о которых не знал ранее», - написал Жека, отметив поддержу маленькой дочери и сыновей.
По словам исполнителя, на похоронах оказалось «очень много» друзей.
«Спасибо Господу за все, что дается, спасибо за то, что у меня есть», — заключил Жека. Его слова приводит сайт Woman.ru.
Незадолго до суицида пара была на «Славянском базаре» в Витебске, оба выглядели счастливыми. Позже тело Крапивиной нашли у многоэтажки в Москве. Артист, комментируя самоубийство супруги, заявил, что она «останется самой светлой частью его жизни».