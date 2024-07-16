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Опубликовано 16 июля 2024, 20:35
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Сложно и дорого: 93-летняя Людмила Хитяева сама устанавливает памятник на могиле единственного сына

Звезда «Тихого Дона» Хитяева в одиночку устанавливает памятник на могиле сына .
Сложно и дорого: 93-летняя Людмила Хитяева сама устанавливает памятник на могиле единственного сына

© Freepik

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева в одиночку устанавливает памятник на могиле, в которой похоронен ее единственный сын Павел Белокринкин. Год назад у звезды «Тихого Дона» возникли проблемы с этим.

Хитяева рассказала о положении дел в беседе с корреспондентами Kp.ru. Так, по словам артистки, сейчас она проводит свободное время в огороде, а также занимается одним важным и безотлагательным делом.

Все дело в том, что Хитяевой приходится в одиночку устанавливать памятник для сына, что сложно и дорого. Год назад актриса пожаловалась, что ей не предоставили место для него на Преображенском кладбище.

Павел Белокринкин умер 5 июля 2023 года. Причиной его смерти называют сердечную недостаточность. Сыну артистке было 69 лет.

Ранее Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд. По его словам. Любой сейчас может остаться.

Источник фото:Freepik
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
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