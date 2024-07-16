Сложно и дорого: 93-летняя Людмила Хитяева сама устанавливает памятник на могиле единственного сына

Народная артистка РСФСР Людмила Хитяева в одиночку устанавливает памятник на могиле, в которой похоронен ее единственный сын Павел Белокринкин. Год назад у звезды «Тихого Дона» возникли проблемы с этим.

Хитяева рассказала о положении дел в беседе с корреспондентами Kp.ru. Так, по словам артистки, сейчас она проводит свободное время в огороде, а также занимается одним важным и безотлагательным делом.

Все дело в том, что Хитяевой приходится в одиночку устанавливать памятник для сына, что сложно и дорого. Год назад актриса пожаловалась, что ей не предоставили место для него на Преображенском кладбище.

Павел Белокринкин умер 5 июля 2023 года. Причиной его смерти называют сердечную недостаточность. Сыну артистке было 69 лет.

Ранее Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд. По его словам. Любой сейчас может остаться.