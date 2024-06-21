«Любой может остаться без места»: Стас Барецкий предложил создать кладбище для звезд

Стас Барецкий готов создать кладбище для российских знаменитостей. Об этом он рассказал «Страстям».

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что многие знаменитости рискуют остаться без места на кладбище из-за финансовых проблем.

«Сейчас любой может остаться без места — стоит очень дорого. Поэтому я давно хочу открыть кладбище для звезд, просто сегодня ты звезда, а завтра тебя забыли и деньги ты все пропил или проел, а на погост денег нет», — рассказал он.

Барецкий добавил, что у него во владении есть участок в Мытищах, который он планирует оборудовать под элитное кладбище.

«Мы там будем их хоронить с большой скидкой или бесплатно — зависит от заслуг! И люди смогут приехать им поклониться. У нас там будет и отель, и столовая для поминающих», — добавил он.

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