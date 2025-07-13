«Скульптор, побеждавший камень, побежден временем»: умер автор памятника Пушкину в Москве Владимир Буйначев

Умер заслуженный художник России, автор памятника Пушкину в Москве Владимир Буйначев. Ему было 87 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что в последнее время скульптор тяжело болел. Он ушел из жизни в пятницу, 11 июля.

Отпевание состоится во вторник, 15 июля, в 10 утра, в храме Серафима Саровского. Церемония прощания пройдет в тот же день в 11:30 в Траурном зале по адресу: Москва, Будайская ул. 2, стр. 4.

Информацию о смерти Буйначева подтвердил президент Российской академии художеств Василий Церетели.

«Скончался Владимир Петрович Буйначев – заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, скульптор, живописец, писатель, поэт, исследователь памятников русской литературы. Творчество Владимира Буйначева – это бесценное достояние. В плеяде именитых художников он был блистательным и ярким автором, который работал в собственном неповторимом стиле, развивая и обогащая современное отечественное искусство скульптуры», — отметил Церетели на сайте академии.

В свою очередь, председатель правления Объединения московских скульпторов Георгий Смирнов сообщил, что Буйначев тяжело болел.

«Скульптор, побеждавший камень, побежден временем», — отметил он в некрологе.

Владимир Буйначев в 1967 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище. В 1979 году возглавил творческую группу скульпторов при экспериментальном комбинате «Объединения московских скульпторов».

В 1999 году он создал памятник Пушкину, который установлен в парке искусств «Музеон» на Крымском валу.

Ему также принадлежат скульптурные композиции «Святой Георгий», «Победительница», «Пегас», «Всадник», «Потому, что лето». Все они установлены в Москве.

Кроме того, в 1998 году Буйначев написал книгу «Новое прочтение "Слова о полку Игореве"».

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