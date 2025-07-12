Родители стояли на коленях у гроба: под Курском простились с мальчиком, закрывшим собой маму от дрона ВСУ

В Курской области простились с пятилетним мальчиком Толей, закрывшим собой маму на пляже во время атаки беспилотников ВСУ. Траурная церемония прошла в храме поселка Черемушки.

Родители Толи, по данным Пятого канала, прощались с сыном, стоя на коленях у его гроба, усыпанного цветами. Проводить мальчика в последний путь пришли и российские бойцы.

8 июля мама решила отдохнуть с сыном на пляже. В те дни в регионе стояла сильная жара, и они отправились к водоему. ВСУ решили ударить беспилотниками именно по этому месту, где находились мирные граждане. Мальчик закрыл маму при атаке и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему пытались помочь врачи московской больницы, но безуспешно.

Ранее тетя погибшего мальчика рассказала о последнем дне его жизни. Женщина описала племянника как замечательного, спокойного и доброго ребенка.