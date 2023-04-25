Скрывал от всех: названа причина смерти народного артиста России Геннадия Богачева

25 апреля стало известно, что народный артист России Геннадий Богачев ушел из жизни в возрасте 78 лет. Актер был широко известен публике по проектам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Мастер и Маргарита» и «Агент национальной безопасности». Печальные новости сообщили в Телеграм-канале Большого драматического театра им. Товстоногова, в котором он проработал 50 лет.

Близкие рассказали, что последние годы жизни Богачев много и тяжело болел. Свой недуг он скрывал от всех и продолжал трудиться на сцене. За свою карьеру он сыграл около полусотни различных ролей. При этом, от чего именно страдал актер, продолжает держаться в секрете.

Руководство театра принесло искренние соболезнования родным Геннадия Петровича и всем тем, кто его знал и любил. «Всю свою профессиональную жизнь Геннадий Богачев посвятил БДТ: в 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, он был принят в труппу Георгием Товстоноговым. «Дважды не присягают», — неизменно отвечал Геннадий Петрович на вопрос о своей преданности единственной сцене», - подчеркнули в сообщении. Отметим, что Богачев был одним из ведущих артистов театра, поэтому его потеря невосполнима.

О дате прощания с актером пока нет информации.

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