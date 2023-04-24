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14:49, 24 апреля 2023
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36-летняя дочь Константина Кинчева умерла от остановки сердца

36-летняя дочь Константина Кинчева умерла от остановки сердца
Фото: freepik

В семье известного музыканта Константина Кинчева произошла трагедия. Как сообщает издание kp.ru, скончалась его 36-летняя приемная дочь. Марию Константин удочерил во время второго брака. Он воспитывал девочку как родную и даже дал ей свою фамилию. Наследница Кинчева была очень верующим человеком, не имеющим вредных привычек. По информации «Экспресс газеты», молодая женщина умерла от внезапной остановки сердца. Отпевание прошло в храме Трех Святителей на Кулишках.

О жизни Марии не так много данных. Известно, что она закончила ГИТИС и зарабатывала деньги за счет организации различных съемок. В 2017 году наследница Константина вышла замуж за Петра Горбачева, от которого девушка в 2011 году родила сына.

К слову, на данный момент музыкант никак не комментировал семейную трагедию.

Издание «Страсти» выражает соболезнования всем близким и родным Марии Кинчевой-Панфиловой!

Источник фото:freepik
Источник:kp.ru
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