«Скорбное бесчувствие»: Диана Гурцкая не проронила ни слезы на прощании с мужем Петром Кучеренко
Психолог объяснил, почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем Петром Кучеренко.
Фото: Starface.ru
В Москве 24 мая прощаются с мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. На церемонии были его жена и сын. В Сети появились кадры с певицей, которая еле стояла на ногах, но не проронила ни слезы. Почему звезда не плакала у гроба мужа, таким вопросом задаются поклонники. Действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Минченков в беседе с Пятым каналом объяснил, почему такое часто происходит с родными.
«Может быть, у человека шоковое состояние. Я знаю людей, у которых умирали самые близкие люди, но они впадали в ступор — это тяжелое шоковое состояние», – объясняет специалист.
Эксперт отметил, что такая реакция чаще всего встречается у людей, которые столкнулись с неожиданной смертью. Он даже назвал термин в психиатрии «Скорбное бесчувствие».
«Задача психотерапевта в данном случае — вызвать слезы, чтобы человек проплакался. Но, вообще, совсем не обязательно человек должен убиваться на похоронах», – говорит Андрей Минченков.
Напомним, что церемония прощания с Петром Кучеренко прошла в кругу самых близких людей. После 46-летнего чиновника похоронят на Троекуровском кладбище. Брат певицы Роберт рассказал журналистам, что Диана едва стоит на ногах из-за смерти любимого мужа.
Ранее мы писали о том, как на церемонии прощания с Кучеренко появилась певица Лолита Милявская. Она была без макияжа и с букетом бордовых роз.