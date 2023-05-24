«Скорбное бесчувствие»: Диана Гурцкая не проронила ни слезы на прощании с мужем Петром Кучеренко

В Москве 24 мая прощаются с мужем Дианы Гурцкой Петром Кучеренко. На церемонии были его жена и сын. В Сети появились кадры с певицей, которая еле стояла на ногах, но не проронила ни слезы. Почему звезда не плакала у гроба мужа, таким вопросом задаются поклонники. Действительный член профессиональной психотерапевтической лиги Андрей Минченков в беседе с Пятым каналом объяснил, почему такое часто происходит с родными.

«Может быть, у человека шоковое состояние. Я знаю людей, у которых умирали самые близкие люди, но они впадали в ступор — это тяжелое шоковое состояние», – объясняет специалист.

Эксперт отметил, что такая реакция чаще всего встречается у людей, которые столкнулись с неожиданной смертью. Он даже назвал термин в психиатрии «Скорбное бесчувствие».

«Задача психотерапевта в данном случае — вызвать слезы, чтобы человек проплакался. Но, вообще, совсем не обязательно человек должен убиваться на похоронах», – говорит Андрей Минченков.