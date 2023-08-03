Скончавшуюся в больнице актрису Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко пройдут на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь умершую актрису проводят 7 августа, пишет StarHit со ссылкой на слова ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

Перед похоронами состоится церемония прощания с народной артисткой. Желающие выразить скорбь по поводу ее кончины могут посетить театр, куда доставят гроб с телом звезды. Затем похоронный кортеж проследует на Троекуровское кладбище, где Мирошниченко найдет последнее пристанище.

Многие знаменитости уже отреагировали на новость о смерти коллеги. Актриса Марина Зудина вспомнила, за что в свое время полюбила Мирошниченко. По ее словам, народная артистка была нежна к близким, терпелива, деликатна, требовательная как к себе, так и к партнерам по сценическому искусству. Неиссякаемая энергия, позитив и сильный характер подкрепляли веру театральной служащей в свое призвание, написала Зудина.

Мирошниченко скончалась через несколько дней после экстренной госпитализации с подозрением на тяжелую форму гриппа. С 30 июля по 3 августа она находилась без сознания. В один из дней у новоприбывшей пациентки внезапно остановилось сердце. Врачам удалось реанимировать женщину, но в этот раз их старания оказались тщетны.

Ранее в Сети назвали предварительную причину смерти Мирошниченко. Так, по данным СМИ, актриса скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септического шока. Данное осложнение свидетельствуют о нахождении в организме тяжелой инфекции. Из-за него ткани почти не пропускают кислород.