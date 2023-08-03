Названа предварительная причина смерти актрисы Мирошниченко

Предварительной причиной смерти советской актрисы Ирины Мирошниченко является полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным источника, это осложнение тяжелой инфекции, из-за которого ткани почти не пропускают кислород, а артериальное давление снижается критически.

Подчеркивается, что осложнения стали развиваться из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Кроме этого, у женщины также обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга).

Mash узнал о смерти Ирины Петровны от ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Сообщается, что организацию похорон на себя возьмет МХАТ.

Ранее мы писали о том, что ушел из жизни автор хитов отечественной эстрады в исполнении Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Композитор и аранжировщик Валерий Разумовский, известный как автор песен для мэтров российской эстрады, скончался на 56-м году жизни в Москве. Трагическую новость подтвердил его друг Игорь Наджиев.

Мужчина поделился печальным известием в социальных сетях. Он написал, что сердце отечественного композитора перестало биться 31 июля. В сообщении Наджиев назвал Разумовского талантливым композитором, аранжировщиком, музыкантом, а также просто хорошим другом.