«Мы понесли невосполнимую утрату»: умер заслуженный артист России Юрий Чекмарев

В Новосибирске умер заслуженный артист России, ветеран Государственного академического Сибирского русского народного хора Юрий Чекмарев.

Официальная причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Известно, что церемония прощания состоится 15 мая в 14:00 в прощальном зале «ИМИ».

Творческий путь Юрия Чекмарева начался с должности артиста балета. Набравшись опыта, он стал балетмейстером-постановщиком.

С 1958 года выступал в Сибирском хоре. Поставил танцевальную сюиту «Сибирская зимушка», вокально-хореографическую композицию «Вечерка», хоровод «Ватоля» и другие.

«Мы понесли невосполнимую утрату. Память о Юрии Григорьевиче навсегда останется в наших сердцах, а его дело будет жить в его постановках, которые будут исполнять всё новые и новые поколения артистов», - говорится в некрологе ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее умерла советская и российская актриса Елена Земляникина-Крылатова, дочь Любови Стриженовой и Владимира Земляникина. Ей было 66 лет.