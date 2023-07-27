«Не стало уникальной творческой личности»: ушла из жизни звезда «Двух капитанов»

В ночь на 27 июля ушла из жизни российская актриса театра и кино Нина Дробышева. Шесть дней назад она отмечала свои 84 года. Об этом сообщает Woman.ru, ссылаясь на пресс-службу Театра имени Моссовета.

Нина Дробышева скончалась после продолжительной болезни. В родном театре она прослужила более 60 лет. Актриса стала звездой не только на сцене, но и на экранах. Ее роли навсегда останутся в «золотом фонде» кинематографа. Так, Дробышева известна по фильмам «Два капитана», «Улица полна неожиданностей», «Чистое небо» и т.д.

Представители театра выражают искренние соболезнования родным и близким народной артистки России.

«Не стало уникальной творческой личности. Масштаб ее таланта невозможно переоценить» – передают в пресс-службе.

Напомним, актриса родилась в Санкт-Петербурге в 1939 году. Она начала творческую карьеру в театральной студии при Ленинградском ТЮЗе. Еще не получив диплом, Дробышева прославилась благодаря роли Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта».

В 1962 году она перевелась в Театр имени Моссовета, где играла Эдит Пиаф в одноименной постановке, режиссером которой стал Борис Щедрин.

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