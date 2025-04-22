Скончался в окружении близких в своей квартире: причиной смерти Зураба Церетели стала остановка сердца

Скульптор Зураб Церетели ушел из жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналистам стали известны подробности кончины известного художника-монументалиста. Он умер в окружении близких в своей квартире.

У Церетели не было каких-либо серьезных заболеваний. По словам родных, в случае скульптора речь шла лишь о «проблемам, характерных для такого возраста» — в том числе с сердцем. Серьезные жалобы от художника не поступали.

Где и когда будет похоронен Зураб Церетели, пока не известно. Информация об этом появится позже.

Ранее сала известна возможная причина смерти папы римского Франциска. Как пишут СМИ, у 88-летнего понтифика мог произойти инсульт или могло случиться кровоизлияние в мозг.