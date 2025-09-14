Скончался в больнице от болезни: друг покойного барда Александра Жарова сообщил обстоятельства его смерти

Александр Жаров, известный российский бард, ушел из жизни 7 сентября в возрасте 68 лет. Друг и коллега музыканта Алексей Смирнов спустя время поделился обстоятельствами случившегося.

Как выяснилось, бард умер вследствие продолжительной болезни. Он лежал в одной из городских больниц. Церемония прощания с Жаровым и его похороны прошли 10 сентября.

«Александр Жаров — прекрасный исполнитель, организатор различных фестивалей, бардовских лагерей, походов. Последние годы — организатор звука на нашем фестивале «Поволжская баня», — передает слова Смиронова Российская газета.

Жаров более 40 лет руководил движением авторской песни в Новокуйбышевске. Также он занимался организацией концертов в Сызрани, Самаре, Тольятти, а также в Димитровграде и Ульяновске.

