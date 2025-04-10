Скончался в 58 лет Владимир Алферов, актер картины Михалкова «Солнечный удар»

Сыгравший в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар» актер Владимир Алферов умер в возрасте 58 лет. Соответствующая информация появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

Артист ушел из жизни 13 марта. Не уточняется, что стало причиной его смерти.

Владимир Алферов родился в 1966 году. Окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. После создал и возглавил проект «Одесская Киноакадемия», руководил театром-студией «На Дворянской».

Впервые на киноэкранах актер появился в 2013 году, сыграв в сериале «Спецотряд „Шторм“». Также Алферов получил роль пленного белогвардейца в картине Михалкова «Солнечный удар». Снялся в картинах «Сын за отца», «Гордиев узел», «Черные кошки» и других.

Ранее на 84-м году жизни скончалась заслуженный деятель искусств России, режиссер, проработавшая более 45 лет помощником художественного руководителя Российского академического молодежного театра (РАМТ) Елена Долгина.