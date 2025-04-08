Скончался советский кинодраматург и сценарист Леонид Махкамов

Ушел из жизни член Союза кинематографистов России, кинодраматург и сценарист Леонид Махкамов-старший. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что кинематографист умер накануне в возрасте 81 года. Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны. Прощание с Махкамовым состоится 10 апреля в Москве в Похоронном доме Хованский.

Леонид Махкамов появился на свет в 1943 году. Он работал педагогом, являлся корреспондентом газеты «Коммунист Таджикистана» в Нуреке и освещал строительство Регарского алюминиевого завода, собкором газеты «Советская культура» в Таджикистане, главным редактором Госкино Таджикской ССР, главным редактором киностудии «Таджикфильм».

Покойный также являлся сценаристом кинолент «Загадай себе прошлое», «Контакт», «Заложник» и «Взгляд».

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