На 44-м году жизни умерла актриса Татьяна Фартушная, об этом сообщает aif.ru.

Татьяна Фартушная ушла из жизни 12 ноября. О смерти артистки сообщили в Старооскольском театре для детей и молодежи имени Равенских, где актриса играла последние годы жизни.

«Это очень печальное известие для нашего театра, и мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким», - сказано в некрологе.

Отмечается, что Фартушной было всего 43 года. О причинах смерти пока не сообщается. У актрисы осталась малолетняя дочь.

Татьяна Фартушная родилась 3 мая 1980 года. Актриса играла в таких постановках, как «Гадкий утенок», «Кошкин дом», «Щелкунчик», «Снежная королева».

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