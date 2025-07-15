Скончался сценарист сериала «Визит из космоса», чешский писатель и журналист Милан Швихалек

Ушел из жизни чешский сценарист, писатель, журналист и редактор Милан Швихалек. Он скончался в возрасте 81 года. О смерти драматурга сообщает портал Novinky.

Милан Швихалек родился в 1944 году в Брно. Окончил Академию исполнительских искусств в Праге, где учился на факультете кино и ТВ. Также является выпускником Пражского университета по специальности журналистика.

С 1968 года работал редактором и сценаристом Чешского телевидения. Кроме того, Швихалек писал сценарии к документальным фильмам, образовательным программам и сериалам.

Одной из самых известных его работ в кино стал фантастический детектив «Визит из космоса», снятый режиссером Отакаром Косеком, лауреатом Берлинского МКФ.

Актер был также награжден премией Чехословацкого телевидения и Чешского литературного фонда за цикл документальных кинолент «Свидетели прошлого».

Ранее мы писали о том, что на 61-м году жизни умер номинант на «Эмми» сценарист Дэвид Флеботт, известный по сериалам «Отчаянные домохозяйки», «Подпольная империя» и «Король Талсы».