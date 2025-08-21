Скончался режиссер, номинант на премию «Оскар» Лозинский

На 86-м году жизни скончался польский режиссер-документалист, номинант на премию «Оскар» Марцель Лозинский. О его смерти сообщили польские СМИ, информацию подтвердили коллеги постановщика, передает «Российская газета».

Лозинский родился в 1940 году в Париже. Он был одной из ключевых фигур польского документального кино. В мае этого года ему исполнилось 85 лет. За свою карьеру, начатую в 1971 году, он снял более тридцати фильмов, среди которых «Визит», «Прикосновение», «Свидетели» и «Проверка микрофона».

Мировое признание режиссеру принесла работа «89 мм от Европы», которая в 1995 году была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Всего на счету кинематографиста около сорока международных наград и номинаций.

Выпускник знаменитой Лодзинской киношколы, Лозинский работал как режиссер, сценарист, кинооператор, продюсер и монтажер.

