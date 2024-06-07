Скончался при загадочных обстоятельствах: художника Геннадия Зайнагутдинова обнаружили мертвым

В Уфе скончался известный 77-летний художник Геннадий Зайнагутдинов. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается. Месяц назад пожилой мужчина бесследно исчез, передает Kp.ru со ссылкой на активистов поискового отряда.

Работы известного художника неоднократно выставлялись в Уфимском центре современного искусства. Зайнагутдинов получил признание как мастер пейзажа. За годы непреревной работы Геннадий был удостоен званий «Заслуженный работник культуры Башкирской АССР» и «Заслуженный художник Башкирской АССР».

Месяц назад художник внезапно исчез. Все это время велись его поиски. А сегодня, 7 июня, стало известно, что пожилой мужчина скончался при невыясненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось о смерти американского актера Тома Бауэра. Он прославился после съемок в боевике «Крепкий орешек 2».