Прославился культовыми ролями: актер из «Крепкого орешка 2» Том Бауэр умер в 86 лет

Американский актер Том Бауэр, который прославился после съемок в боевике «Крепкий орешек 2», ушел из жизни. Знаменитости было 86 лет. О причине его смерти пока не говорится, передает Российская газета со ссылкой на зарубежные СМИ.

При жизни Бауэр снимался во многих популярных за границей проектах. Например, помимо принесшего ему славу «Крепкого орешка 2», актер сыграл в сериале «Уолтоны» в 1975-1978 годы.

Сценическое ремесло было не единственным увлечением звезды. Так, Бауэр считал себя профессиональным игроком в бейсбол, а 15 лет своей жизни он проработал частным детективом.

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