Скончался по дороге в больницу: не стало писателя Андрея Таврова

Писатель Андрей Тавров скончался по дороге в больницу, об этом сообщает aif.ru.

Тавров умер 21 сентября, российский писатель и сценарист последние годы жизни тяжело болел. Ему было 75 лет. Как рассказал в соцсетях композитор и автор-исполнитель Юрий Пастернак, Тавров скончался по дороге в больницу.

Причина смерти пока не раскрывается. О дате и месте похорон будет сообщено позже.

Андрей Тавров был главным редактором поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер» и журнала «Гвидеон». Он является автором более 30 библиографий.

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