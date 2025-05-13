Скончался осужденный за наркотики сын народной артистки Екатерины Шавриной

Осужденный за наркотики сын певицы Екатерины Шавриной Григорий умер в колонии. У мужчины остановилось сердце, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 59-летний модельер умер на прошлой неделе в ИК-6 поселке Мелехово Владимирской области. Шаврина отвезли в медицинский блок, но врачи не смогли ему помочь.

Сына народной артистки задержали в прошлом году в деревне Десна в Новой Москве. У него обнаружили запрещенные вещества. Шаврину назначили четыре с половиной года колонии.

Григорий уже давно страдал зависимостью от наркотических веществ и ранее был судим за наркотики. Поддержка близких помогла ему временно избавиться от пагубной привычки и даже стать мужским модельером, но затем у него снова случился срыв.

Матери Григория сейчас 82 года. Екатерина Шаврина известна как единственная советская певица, выступавшая дважды с сольными концертами в зале заседаний ООН.

Недавно Екатерина Шаврина ответила на слухи о разводе с мужем. Исполнительница сообщила, что супруг «хороший, современный, намного моложе нее».