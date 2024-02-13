81-летняя певица Шаврина ответила на слухи про развод с мужем намного младше нее

81-летняя певица Екатерина Шаврина ответила на слухи о разводе с мужем. Артистка опровергла эту информацию и сообщила, что «замужем всего третий раз».

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Я замужем, какой развод?» - отреагировала певица.

Исполнительница сообщила, что супруг «хороший, современный, намного моложе нее».

«Мы очень хорошо живем», - сказала Шаврина.

На комментарий о том, что «молодой муж – это стопами Пугачевой», Шаврина засмеялась и отметила, что «просто у кого как складывается».

Также у артистки спросили, чувствуется ли возраст в 81 год. На это певица ответила, что нет: по признанию Шавриной, она совершенно не меняется, бегает, водит машину и всегда пребывает в хорошем настроении.

Ранее Шаврина ответила на вопрос о возвращении Примадонны в Россию. Она заявила, что певица «и не уезжала».