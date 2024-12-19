Скончался олимпийский чемпион по волейболу Владимир Дорохов

Ушел из жизни олимпийский чемпион по волейболу, заслуженный мастер спорта СССР Владимир Вячеславович Дорохов. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Бывший волейболист скончался 18 декабря на 71-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Вячеславовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказано в сообщении представителей федерации.

Будучи игроком, Владимир Дорохов в составе сборной СССР завоевал золотые медали на Олимпийских играх 1980 года в Москве, а также серебряные награды на играх 1976 года в Монреале. Помимо этого, спортсмен дважды становился обладателем Кубка мира и четыре раза брал золото на чемпионате Европы.

Дорохов выступал за «Буревестник» (Тбилиси) , ЦСКА и «Автомобилист». После завершения профессиональной карьеры он работал в качестве тренера в финских клубах «Рантаперкиен» и «Лойму», а также в российском «Еврострое».

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