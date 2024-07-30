Скончался олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Владимир Ешинов

Ушел из жизни победитель Олимпийских игр 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Уточняется, что 75-летний спортсмен умер после продолжительной болезни. Дата и место прощания с атлетом в настоящий момент не раскрываются.

Владимир Ешинов в 1976 году победил на Олимпийских играх в Монреале в заплыве лодок-четверок. Также спортсмен в разное время был двукратным чемпионом мира, победителем первенства Европы, многократным чемпионом Советского Союза. Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.

После завершения спортивной карьеры Ешинов возглавил учебно-спортивную базу гребли «Динамо». Занимал пост президента Федерации гребного спорта Санкт-Петербурга. Являлся членом президиума Федерации гребного спорта России. Ешинов также обладал званием заслуженного мастера спорта СССР. Он был награжден орденом «Знак Почета» и другими государственными наградами.

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