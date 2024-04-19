«Ничто не предвещало»: «мебельный король» Сергей Зуев умер накануне решающего суда

В московской больнице умер 68-летний бизнесмен Сергей Зуев, некогда известный как «мебельный король». Смерть наступила накануне решающего этапа борьбы за имущество – речь идет о торговом комплексе «Три кита».

Зуев умер 18 апреля вечером. Это случилось в городской больнице на улице Лобачевского.

Адвокат бизнесмен Станислав Акимов подтвердил данную информацию. Для защитника и семьи это стало неожиданностью, тем более, что предприниматель хорошо себя чувствовал. Еще утром в день смерти Зуев и Акимов созванивались, бизнесмен «был бодр» и «полон планов».

«Ничто не предвещало трагического исхода», - признался адвокат в беседе с газетой «Коммерсант».

Он отметил: родным скоропостижная смерть «кажется как минимум странной», особенно в связи с тем, что она произошла «накануне «решающей схватки за активы «Трех китов».

Известно, что месяц назад у Зуева нашли некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом, была сделана операция, и он быстро восстановился. Пока официальную причину смерти не объявляли.

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