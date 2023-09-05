Актер Константин Арефьев умер в 59 лет

Актер Константин Арефьев умер в возрасте 59 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Союзмультфильм».

Арефьева не стало 4 сентября. Причина смерти не указана.

В сообщении говорится, что «это невосполнимая утрата». Актер был «разносторонним, энергичным человеком».

Он окончил Ленинградский институт киноинженеров, прошел курсы художников-аниматоров, а также Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Он пробовал себя в разных специальностях: был и режиссером, и аниматором, и художником, и монтажером. Недавно в «Союзмультфильме» он создал короткометражный мультфильм «Крылья для друга».

На портале «Кино-театр.ру» появились комментарии, что Арефьев умер от последствий инсульта.

Ранее сообщалось о кончине 86-летнего актера Анджея Заячковского.