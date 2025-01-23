Скончался дома: раскрыта причина смерти снимавшегося с Юрой Борисовым актера Вячеслава Югова

Причиной смерти актера Вячеслава Югова стали последствия рака легких. Он боролся с болезнью последние несколько лет.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, 55-летний актер до последнего момента продолжал участвовать в съёмках фильма «Кончится лето» с номинированным на премию «Оскар» Юрой Борисовым.

Югову неоднократно становилось плохо на съемочной площадке, но он отказывался от госпитализации, чтобы закончить картину. В прокат фильм выйдет в конце февраля.

24 декабря актер скончался дома, в кругу семьи. Однако известно об этом стало только сейчас.

У него осталась жена и 17-летний сын студент.

Вячеслав Югов родился в 1969 году в Иркутске. После переехал в Якутск. За свою карьеру он снялся в картинах: «Рядовой Чэрин», «Холодное золото», «Не хороните меня без Ивана» и других.

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