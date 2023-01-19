Погиб юный актер Арсен Суховский, сыгравший в фильме с Иваном Охлобыстиным

19 января стало известно о смерти юного актера Арсена Суховского. Об этом сообщила артистка Екатерина Соломатина.

В личном блоге актриса оставила пост, в котором со скорбью сообщила, что Арсена больше нет. Она призналась, что сейчас ей очень больно говорить и даже думать об этом. Немного позже в социальных сетях поделилась эмоциями и генпродюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева. Она усыновила мальчика еще в раннем возрасте и вложила всю душу в его воспитание.

Юлиана сообщила, что прощание с Арсеном пройдет завтра, 20 января. Она призналась, что это будет для нее и всех близких юного актера очень тяжелый день, ведь им придется навсегда отпустить его.

«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех, была может где-то чересчур строга, но так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал! Твой разговор 31 декабря запомню навсегда, ты довел меня до слез, ты был чересчур серьезным, как никогда… Я скорблю и плачу душой», - написала Медведева. О причине смерти мальчика его приемная мама умалчивает.

Сам Арсен Суховский при жизни тепло вспоминал тот день, когда впервые увидел свою новую маму. Тогда он осознал, что вся его жизнь изменится. Он делился, что, попав в детский дом в совсем маленьком возрасте, он и не думал, что сможет вновь обрести семью.

«Когда она меня забрала, и когда я у нее жил, я смог в первые в жизни почувствовать ту любовь, которая изливается от матери к сыну. Она меня приняла, как родного сына», - откровенничал Арсен.

Отметим, что Суховский только начинал свою актерскую карьеру. Он успел сыграть в сериале «Ладога» и фильме «Недетский дом». В проекте его партнером по площадке был Иван Охлобыстин.

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