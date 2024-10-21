Скончался бизнесмен Фрэнк Орбан, продававший советские машины в Европе

В США скончался бизнесмен Фрэнк Орбан, который являлся одним из топ-менеджеров американской фирмы SATRA, продававшей советские машины марки Lada в Европе в 1970-х годах. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на источник.

Предприниматель умер в возрасте 80 лет в штате Пенсильвания.

В 1970-е годы, благодаря «разрядке» отношений с СССР, компания SATRA смогла реализовать в Европе несколько тысяч моделей «Лада». Автомобили пользовались спросом среди покупателей средней финансовой категории благодаря доступной цене. Продажей занимались компании SATRA Motors в Великобритании и SATRA GmBH в Германии.

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