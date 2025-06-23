Скончался бас-гитарист и лидер саратовской группы «Иуда Головлев» Дмитрий Петров

На 62-м году жизни скончался советский и российский музыкант, основатель саратовской рок-группы «Иуда Головлев» Дмитрий «Джим» Петров. Об этом в социальных сетях сообщили близкие артиста.

Как в Сети рассказал друг и земляк умершего, фотограф Николай Шадрин, бас-гитарист в последние годы испытывал серьезные проблемы со здоровьем и почти не выходил из дома. Петров умер в минувший четверг, 19 июня.

Группа «Иуда Головлев» была основана Дмитрием «Джимом» Петровым и Сергеем «Сэмом» Тяпкиным в 1981 году. В 1986 году по инициативе группы был создан саратовский рок-клуб. Коллектив активно выступал до 1991 года, но впоследствии распался из-за отъезда Тяпкина. Музыканты вновь объединились в 2006 году в честь 20-летия саратовского рок-клуба.

Прощальная церемония с музыкантом состоится сегодня, 23 июня, в главном корпусе Саратовского государственного технического университета (СГТУ).

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