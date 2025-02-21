Нашли рак: названа причина смерти 54-летнего создателя «Дорожного радио»

Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов скончался в возрасте 54 лет от последствий рака. Болезнь обнаружили в 2023 году.

Причину смерти медиаменеджера сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его информации, Михайлов несколько лет боролся с раком, лечился в Москве.

Состояние ухудшилось в 2024 году. Начались проблемы с дыханием, был отек Квинке.

Напомним, Михайлов скончался 21 февраля. Причина не называлась.

Известно, что в 2003 году Андрей запустил проект «Дорожное радио». Он стал известным на всем рынке России. Михайлов до 2023 года был программным директором, потом остался на позиции консультанта.