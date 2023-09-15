Скончался актер и режиссер сериала «След» Игорь Кечаев

Умер актер фильма «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев, об этом сообщает aif.ru.

Игорь Кечаев скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 63-м году жизни. Актер ушел из жизни 13 сентября, через несколько дней, 15 сентября, с ним простились.

Звезда фильма «Меня зовут Арлекино» последние годы работал в «Электротеатре Станиславский». Коллектив театра выразил свои соболезнования на официальной страничке в соцсетях.

«Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», - говорится в некрологе.

На счету Кечаева десятки ролей в театре и кино. Кроме этого, он режиссировал такие фильмы и сериалы, как «След», «Товарищи полицейские», «Соседка» и многие другие.

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