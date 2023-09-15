«Ее личность – целая эпоха»: стало известно о смерти знаменитой балерины Марины Кузнецовой

Скончалась известная балерина и народная артистка Удмуртии Марина Кузнецова. Не стало звезды сцены в Ижевске 14 сентября. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета.

Причина смерти танцовщицы пока не разглашается. Известно, что на момент ухода из жизни ей было 62 года. Информации о том, болела ли Кузнецова серьезно в последнее время, тоже нет. В театре лишь отметили, что считают смерть балерины – огромной утратой.

«Для театра ее личность – целая эпоха. Трудно переоценить ее влияние на становление балетной труппы театра. Высочайший профессионализм и человеческие качества сделали ее одной из самых ярких и уважаемых персон, представляющих культуру Удмуртии», - сообщили представители культурного учреждения.

Отметим, что Марина Кузнецова была солисткой Красноярского театра оперы и балета, а также исполняла ведущие партии в спектаклях в Ижевске. После ухода со сцены она начала работать балетмейстером и репетитором.

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