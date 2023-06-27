Скончался актер фильма «Титаник» Лью Палтер

Актер фильма «Титаник» Лью Палтер скончался в возрасте 94 лет. В картине он сыграл роль успешного предпринимателя Исидора Штрауса.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артист умер от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе.

Наибольшую известность актеру принесла именно роль в культовой картине Джеймса Кэмерона. Роль Палтера запомнилась всем любителям фильма — он сыграл мужчину, который вместе со своей женой Идой отказался садиться в лодку, поскольку решили оставить место для женщин и детей. Они вдвоем погибли на затонувшем лайнере.

Именно праправнучка Штраусов — жена Стоктона Раша, основателя компании OceanGate Expeditions, которая неоднократно устраивала экспедиции на дно океана, чтобы посмотреть на обломки известнейшего корабля в истории. Недавно батискаф «Титан» снова устроил спуск. Команда пропала через час после погружения.

Раш находился в экипаже вместе с британским миллиардером и космическим туристом Хамишем Хардингом, пакистанским бизнесменом Шахзада Давудом и его сыном Сулеманом.