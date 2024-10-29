«Скончался абсолютно нелепо»: актриса Лозовая раскрыла подробности смерти актера Юрия Пономаренко

Актриса Альбина Лозовая, проживавшая вместе с актером Юрием Пономаренко в трехкомнатной служебной квартире, раскрыла обстоятельства его смерти. По словам знаменитости, тот умер «абсолютно нелепо», упав ночью и ударившись головой.

Детали она привела в своем Telegram-канале.

«Наш сосед Юра, артист театра Виктюка скончался тихо, незаметно и абсолютно нелепо. Юра, оказавшись опять в состоянии сильного алкогольного опьянения, ночью упал и упал, ударив головой о колонну рядом с гантелями кровати», - написала Лозовая.

Тело актера Лозовая вместе с мужем, актером Яном Латышевым нашла утром.

«Я вам честно скажу, что подобное не поможет психика выдержать, и слова перестаньте, отпустите, все нормально, все пройдет, никак не помогут прожить этот кошмар», - сообщила актриса.

По ее словам, знакомые Пономаренко понимали, что все к этому идет. Лозовая и Латышев «всегда были в состоянии тревожного предчувствия, потому что видели, как болезнь пожирает человека».

Лозовая охарактеризовала актера как талантливого, доброго, безобидного. Она отметила, что не бывает выпивки без последствий.

Напомним, о смерти 49-летнего Юрия Пономаренко стало известно накануне. Сообщалось, что ритуальный агент схитрил при звонке в 112 и выдал актера за живого, чтобы быстрее констатировать смерть.