С фиксацией смерти 49-летнего актера Юрия Пономаренко произошел конфуз. Ритуальный агент выдал погибшего артиста за живого при звонке в 112.

Подробности узнал сайт mk.ru.

По информации издания, ритуальный агент вызвал скорую якобы живому пациенту. При звонке по номеру 112 сообщили, что актер находится в бессознательном состоянии.

Звонок был сделан в 15:30 в воскресенье. К этому времени тело окоченело.

Издание отмечает, что частные ритуальные конторы нередко прибегают к такой уловке, чтобы быстрее констатировать смерть и получить справку. Врачи скорой быстрее приезжают на вызов, чем придет врач из поликлиники. Поэтому они сообщают заведомо ложную информацию, будто пациент жив.

Напомним, 49-летнего актера нашли мертвым в квартире с разбитой головой. Он проживал с коллегами. В последнее время актер выпивал.