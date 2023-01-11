На 65-ом году жизни скончался актер сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов

Советский и украинский актер театра и кино Михаил Дроботов умер на 65-ом году жизни. Российскому зрителю артист известен по сериалу «Ликвидация».

О кончине Дроботова сообщили его коллеги в социальных сетях. При этом не была озвучена причина смерти. «Наш дорогой друг и любимый партнер Капитоныч. Театр получил эту страшную весть, в которую не хочется верить», - написала актриса Одесского областного академического драматического театра Елена Ященко.

Отмечается, что скончался Михаил Дроботов еще несколько дней назад в Одессе – 6 января, но по какой-то причине рассказать об этом решили только 11 января.

В фильмографии актера насчитывается много достойных проектов. Кроме вышеупомянутой «Ликвидации», Михаил сыграл роли в «Соньке Золотой Ручке», «Шулере», «Следствии любви», «Не в деньгах счастье». Артист много работал в театрах Одессы. Более того, там он выступал не только актером, но и режиссером.

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