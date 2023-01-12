Скончался 24-летний исполнитель хита «Щека об щеку» Шарлотта

В социальной сети «ВКонтакте» распространили новость о смерти 24-летнего певца Эдуарда Шарлотта. Сообщения о кончине артиста разместили на его официальной странице.

«Эдуард скончался. Приносим соболезнования. Похороны состоятся 7 февраля», - было сказано в обращении к поклонникам Эдуарда. То же продублировали и паблики, посвященные его творчеству.

Правда, пока не ясно, действительно ли артист умер или же это пиар кампания к выходу его нового проекта. Еще в 2022 году он опубликовал запись с текстом на черном фоне записью «R.I.P. 1998-2022». Аббревиатура натолкнула поклонников на мысль, что с артистом что-то случилось. К слову, объяснений со стороны Шарлотта так и не последовало.

Напомним, что певец стал известен после участия в проекте «Песни на ТНТ», после которого он выпустил альбом «Навечно молодой». А главным хитом Эдуарда Шарлотта стала песня «Щека об щеку». Именно благодаря ей о музыканте узнали на эстраде.

Ранее на 65-ом году жизни скончался актер сериала «Ликвидация» Михаил Дроботов.