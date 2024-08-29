Скончалась не от старости: известна настоящая причина смерти королевы Великобритании Елизаветы II
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Стала известна настоящая причина смерти королевы Великобритании Елизаветы II. В официальных документах указана «смерть от старости», но священник Йен Гриншилдс, близко знакомый с ней, заявил, что королева скончалась от рака костного мозга.
Гриншилдс работал в церкви, которую посещала Елизавета II. Он назвал ее примерной прихожанкой – только дважды за все годы пропустила службу.
Незадолго до смерти королева общалась со священником и говорила, что ей осталось недолго. Но Елизавета II не боялась смерти. Гриншилдсу известно, что у королевы была тяжелая форма онкологии – миелома, пишет mk.ru со ссылкой на издание Ok.
Этим объясняются потеря веса, проблемы с ногами, на которую жаловалась британская королева. Она испытывала сильные боли, но не показывала вида.
Елизавета II умерла в сентябре 2022 года. Ей было 96 лет.
Ранее сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон опубликовала фото 9-летней дочери. Девочку сравнили с внешностью прабабушки и нашли, что она копия Елизаветы II.