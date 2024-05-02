Копия Елизаветы II: Кейт Миддлтон показала, как сейчас выглядит ее 9-летняя дочь Шарлотта
© Justin Ng/Avalon/Photoshot/East News
Кейт Миддлтон опубликовала новый снимок дочери Шарлотты, которой исполнилось девять лет. На фотографии девочка позировала с распущенными волосами на природе. Кадр был опубликован в социальных сетях.
Принцесса Уэльская в последнее время все чаще радует фанатов фото своей семьи. Недавно она показала, как выглядит ее сын. А после этого разместила в Интернете и снимок наследницы. Вместе с супругом принцем Уильямом она поздравила таким образом Шарлотту с днем рождения.
В комментариях пользователи осыпали девочку комплиментами. Многие также подметили, что, взрослея, она становится все больше похожа на свою прабабушку Елизавету II. Кроме того, восхитились люди в Сети и волосам принцессы. Из-за длинных локонов ее назвали маленькой Рапунцель.
Напомним, что 2024 год для королевской семьи Великобритании начался с плохих новостей. Сначала у короля Карла III обнаружили рак, а после этого Кейт Миддлтон легла на плановую операцию на брюшной полости. Долгое время диагноз жены принца Уильяма не раскрывался. Но из-за многочисленных слухов принцесса Уэльская сама вышла на связь и заявила, что у нее тоже нашли злокачественные образования.
Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон передала секретное послание с помощью фото сына.