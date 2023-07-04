Скончалась актриса российских сериалов «Эра Стрельца» и «Гончие» Ида Добыш

Российская актриса кино и телевидения Ида Добыш умерла. Смерть наступила 30 июня, причины пока не названы.

Об этом сообщает «Российская газета».

Идия Ивановна Добыш родилась 10 января 1935 года. Сниматься начала поздно. Уже будучи на пенсии, она дебютировала на экранах в 2003 году — в многосерийной комедийной мелодраме с Ксенией Раппопорт «Не ссорьтесь, девочки!».

Актриса также принимала участие в ретро-детективе с Инной Чуриковой «Винтовая лестница», который был положительно оценен зрителями.

Ида также известна по роли Никитичны из «Последнего путешествия Синдбада», сериалам «Гончие» и «Эра Стрельца».

Ранее стало известно о смерти 89-летнего актера из «Джентльменов удачи» Владимира Приходько. Причина смерти знаменитости пока не называется.