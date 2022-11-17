У Рамзана Кадырова умерла дочь

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и его супруга Медни в начале брака столкнулись со страшной трагедией. Неизвестный ранее факт политик рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 - первая девочка умерла вскоре после рождения», - говорится в публикации, посвященной присвоению Медни Кадыровой звания «Мать-героиня».

В посте глава Чечни перечислил все те сложности, с которыми довелось столкнуться женщине. Так, воспитание 14 детей «легло на плечи Медни Мусаевны».

Кадыров признался, что «все эти годы редко находит возможность побыть с ними хоть какое-то время». Дети чувствовали недостаток внимания, но мать объясняла - надо быть опорой отцу, а не обузой, откровенничал политик.

Кадыров резюмировал, что награда досталась жене непросто: в ней не только воспитание детей, но и «десятки лет кропотливой семейной жизни». «Не каждой женщине пожелаешь такого», - отметил руководитель региона.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Елены Захаровой умерла в возрасте 8 месяцев.